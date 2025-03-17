Кінг сайз: топ найбільших порід собак у світі

Великі породи собак завжди викликають захоплення й увагу. Хтось відчуває перед ними острах через їхні розміри, а в когось, навпаки, з'являється бажання завести такого велетня.

Варто враховувати, що утримання чотирилапого гіганта — справа відповідальна і затратна, проте, якщо правильно виховати й соціалізувати великого собаку, він стане надійним другом і членом родини. Фокус розповідає про п'ять найбільших порід собак, яких часто обирають у якості домашніх улюбленців.

Англійський мастиф

Англійський мастиф. Джерело: Вікіпедія

Ця стародавня англійська порода вважається найбільшим представником догів у Європі й серед мастифів. Англійський мастиф може важити від 54 до 100 кг, а його зріст сягає 71–90 см.

Колись ці могутні собаки брали участь у полюванні на диких тварин, боях з биками, навіть виходили на арену у собачих боях. Після заборони подібних "розваг" у 1835 році популяція породи різко зменшилась, і після Другої світової війни в Британії залишилося лише кілька особин. На щастя, завдяки зусиллям ентузіастів, мастифів вдалося відродити.

Незважаючи на свою воєнну історію, сьогоднішні англійські мастифи — спокійні, врівноважені собаки. Вони глибоко прив’язуються до господарів, але залишаються настороженими до незнайомих людей або тварин.

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав. Джерело: Вікіпедія

Цей велетень зростом у середньому до 83 см — один з найвищих собак у світі. Він не тільки високий, а й масивний. Хоча історія породи сягає ще І століття нашої ери, сучасний ірландський вовкодав був відновлений у XIX столітті капітаном Гремом, який схрестив кілька великих порід, зокрема шотландських дірхаундів, хортів і догів.

Дорослий вовкодав — ніжний, спокійний і врівноважений, справжній добряк. Однак у молодості ці пси доволі енергійні, незграбні й потребують багато уваги та виховання.

Сенбернар

Сенбернар. Джерело: Вікіпедія

Сенбернари — легендарні гіганти, яких вважають одними з найбільших собак у світі. При зрості близько 80 см і вазі 70–90 кг вони викликають справжнє захоплення. Свій початок порода бере зі швейцарського монастиря на перевалі Великий Сен-Бернар, де собак використовували як охоронців і рятувальників для подорожніх, що губилися в горах.

Сучасний сенбернар — доброзичливий і спокійний компаньйон, хоча й здатен захистити своїх близьких у разі небезпеки.

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Ньюфаундленд

Ньюфаундленд. Джерело: Вікіпедія

Ньюфаундленди, або просто "ньюфі", відомі своєю любов'ю до води. Навіть маленькі цуценята вже прагнуть пірнати в миски з водою або лежати в калюжах. Ці велетні важать у середньому 71 кг, а їхній зріст сягає 78 см.

Родом із Канади, вони здавна допомагали рибалкам і морякам: тягнули важкі вантажі, витягали сіті з уловом, а також рятували людей, які падали за борт. Їхня густа, водонепроникна шерсть і перетинчасті лапи дозволяли працювати навіть у крижаній воді.

Сьогодні ньюфаундленди залишаються відмінними рятувальниками на воді та чудовими домашніми улюбленцями — ласкавими, відданими й добрими.

Бордоський дог

Бордоський дог. Джерело: Вікіпедія

Французький мастиф, або бордоський дог, вражає своїм м'язистим тілом і впізнаваною "усміхненою" мордочкою зі зморшками. Ці пси мають червонувато-палеву шерсть, а їхній зріст становить у середньому 63 см, вага — близько 48 кг.

Історія породи непроста: бордоські доги свого часу виконували роль бійцівських псів, мисливців, сторожів, а також працювали на фермах. Сьогодні ж найчастіше їх можна побачити на виставках або в ролі домашніх улюбленців.

Ця порода підходить тим, хто шукає великого, але рухливого собаку. Бордоські доги дозрівають швидше, ніж інші гігантські породи, й потребують активних прогулянок та фізичних навантажень.

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