Яку траєкторію має обрати водій для заїзду до магазину: підступна задача з ПДР

Це завдання з теми регулювання дорожнього руху. Яку траєкторію має обрати водій жовтого автомобіля для повороту наліво так, щоб цей маневр був дозволений згідно з ПДР?

Задача представлене каналом "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

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Розбір задачі

На відрізку дороги перед водієм виникає вибір між двома напрямками для заїзду до магазину. Для розуміння ситуації слід звернути увагу на дорожній знак 4.1 "Рух прямо".

Знак 4.1 ''Рух прямо''. Джерело: ''За! Правилами''

Цей знак вказує на можливість продовження руху тільки вперед, тому траєкторія А є точно забороненою.

Вплив цього знаку розповсюджується на перехрестя, що знаходиться перед ним.

У випадку, коли знак розташований за межами перехрестя, його дія стосується ділянки до наступного перехрестя. У даній ситуації знак розміщений за межами перехрестя, оскільки виїзд з магазину є прилеглою територією до дороги, а не перехрестям.

Отже, після повороту на територію магазину правила, встановлені знаком, досі діють, і розворот за траєкторією Б, а потім поворот направо, як показано на ілюстрації, також є неприпустимим.

Варто відзначити, що знак 4.1 не обмежує право на поворот направо до дворів, житлових районів, заправок та інших прилеглих територій. Проте, у наведеному прикладі водій намагається здійснити лівий поворот.

Таким чином, обидві запропоновані траєкторії руху заборонені.

Правильна відповідь – №4.

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати хитрий тест з ПДР, в якому потрібно визначити хто з автомобілістів обрав правильну траєкторію для повороту.

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