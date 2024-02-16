Яку саме вівсянку варто вживати зранку: відповідь дієтолога
Вівсянка – популярний сніданок, але чи дійсно вона корисна? Та яка від неї користь і шкода, як правильно готувати? Про це читайте далі.
Вівсяна каша – популярний сніданок, який вважають корисним і збалансованим. Дієтолог Людмила Гончарова розповіла, яка вівсянка буде корисною, а що краще не їсти зранку.
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Користь вівсянки:
- Мікроелементи, органічні кислоти та вітаміни.
- Сприятливий вплив на роботу організму.
Важливо:
- Засвоюваність вівсянки залежить від способу приготування.
- Краще готувати кашу на воді, а не на молоці.
- Цілісне або плющене зерно корисніше, ніж пластівці.
- Додавайте свіжі або заморожені ягоди/фрукти.
Найкорисніша вівсянка:
- З цільного або плющеного зерна.
- Приготована на воді.
- З ягодами/фруктами.
Альтернативи вівсянці:
- Пшоняна каша
- Гречана каша
- Кукурудзяна каша
- Запечене м'ясо з салатом
- Яйця з зеленню
Найгірший сніданок:
- Рафіновані продукти: випічка, круасани, торти, цукерки, джеми, ковбаса, копчені сири.
Пам'ятайте:
- Сніданок має бути з натуральних продуктів.
- Вибирайте їжу, яку добре засвоює ваш організм.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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