Якими відтінками тіней краще не користуватись жінками після 40: виглядатиме старше

Макіяж очей – ключовий елемент виразного образу, який можна створити мінімальним набором косметики. Однак, як і будь-який інший б'юті-продукт, декоративні пігменти для повік слід підбирати з урахуванням індивідуальних особливостей: типу шкіри, архітектури очей та загального колориту обличчя.

Видання SheFinds звернулося за порадами до експертів індустрії краси – Керрін Джексон, гримерки кіноіндустрії, та Оскара Веласкеса, професійного візажиста. Фахівці розповіли про відтінки, яких варто уникати жінкам за 40, коли починає проявлятися птоз верхньої повіки. Вони також порекомендували два типи пігментів, які чудово підкреслять зрілу красу.

Небажані відтінки

Металізований кармін

Червона гама сама по собі може надати вигляду втомленості та додати років. У поєднанні з металевим ефектом вона ще більше підкреслить текстурні недоліки шкіри. Загалом, металізовані відтінки краще виключити з палітри, якщо мета – приховати вікові зміни.

Інтенсивна фуксія

Яскраво-малиновий тон також може бути невдалим вибором для зрілої шкіри. Цей колір складно гармонійно нанести, адже він асоціюється з алергічними реакціями чи подразненням очей. Використання фуксинових пігментів ризикує створити враження недавніх сліз – ефект, далекий від бажаного.

Прозорий глітер

Напівпрозорі тіні з блискітками також не ідеальні, оскільки здатні акцентувати дрібні зморшки. Світловідбивні частинки в таких засобах підкреслюють текстуру шкіри, яку зазвичай прагнуть замаскувати.

Рекомендовані варіанти

Атласний фініш

Пігменти з делікатним сатиновим блиском створюють елегантний ефект сяйва. На відміну від плаского матового покриття, вони додають об'єму, не будучи при цьому надто яскравими чи мерехтливими. Такі тіні забезпечують гладкий макіяж з ефектом зволоженої шкіри.

Нейтральна матовість

Матові тіні нейтральних відтінків також залишаються актуальними. Вони маскують текстуру шкіри і легко розтушовуються. Особливо вдалим вибором стануть кремові формули, які більш пластичні порівняно з пудровими текстурами.

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