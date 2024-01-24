Які речі не можна очищати оцтом: незворотно зіпсуєте

Оцет - це недорогий і ефективний засіб, який широко використовується в побуті. Він може використовуватися для чищення, прання і виведення плям.

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Однак є деякі поверхні та предмети, які не можна чистити оцтом, оскільки це може призвести до їх пошкодження. Про це пише ТСН.

Ось п'ять поверхонь, які не можна чистити оцтом:

Натуральний камінь

Оцет може роз'їдати натуральний камінь, залишаючи плями та пошкоджуючи його блиск.

Кахель

Оцет може пошкодити затирку, яка з'єднує плитку.

Тканини

Оцет може закріпити плями на тканині, зробивши їх важче вивести.

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Дерев'яні поверхні

Оцет може пошкодити захисне покриття дерев'яних поверхонь.

Електроніка

Оцет може пошкодити електронні пристрої, наприклад, екрани смартфонів і ноутбуків.

Якщо ви не впевнені, чи можна чистити певну поверхню оцтом, краще використовувати спеціальний засіб для чищення, призначений для цього типу поверхні.

Нагадаємо, ми вже писали, як використовувати оцет у побуті.

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