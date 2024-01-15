Як використовувати оцет не лише в кулінарії: 3 корисних лайфхаки

Оцет, домашній продукт для досвідчених господинь, виходить за рамки свого кулінарного призначення і пропонує чудові рішення для різних завдань. Його миючі властивості роблять його незамінним інструментом для ефективного вирішення поширених побутових проблем. UAportal підготував три корисні лайфхаки про те, як оцет може допомогти вам змінити звичну рутину прибирання.

Засіб для миття вікон

Попрощайтеся з брудом на вікнах. Замість того, щоб покладатися на дорогі засоби для миття, створіть просте та ефективне рішення за допомогою оцту.

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Змішайте рівні частини води та оцту в пульверизаторі. Розпиліть розчин на скло і протріть його м'якою ганчіркою. Ви будете здивовані тим, як оцет покращує прозорість і блиск ваших вікон, не залишаючи після себе розводів.

Нейтралізатор запаху

Позбудьтеся небажаних запахів з холодильника. Перестаньте намагатися знайти потрібний освіжувач і замість цього періодично протирайте внутрішні поверхні ганчіркою, змоченою в оцті. Це не тільки підтримує чистоту, але й усуває неприємні запахи.

Засіб для виведення плям

Зробіть розчин з трьох частин оцту до однієї частини води. Дайте суміші закипіти в каструлі на плиті з відкритими вікнами, щоб розвіяти запахи. Коли розчин випарується, ви здивуєтеся, як легко можна видалити залишки нагару та кіптяви, залишивши сковорідки бездоганно чистими.

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