Які цибулинні квіти варто посадити восени, щоб навесні сад заграв новими барвами

Осінь – найкращий час для посадки цибулинних квітів. Саме в цей період вони вкорінюються і готуються до весняного цвітіння. Розглянемо детальніше, які цибулинні квіти можна посадити восени та як за ними доглядати. Про це пише РБК.

Чому саме осіння посадка?

Взимку цибулини перебувають у стані спокою, накопичуючи поживні речовини для майбутнього цвітіння. За осінь цибулини встигають добре вкоренитися, що забезпечує їхню успішну перезимівлю та рясне цвітіння навесні. Цибулинні, посаджені восени, зацвітають раніше, ніж ті, що посаджені навесні.

Популярні цибулинні квіти для осінньої посадки:

Тюльпани: Різноманітність сортів дозволяє створити квіткові композиції на будь-який смак. Вони віддають перевагу сонячним ділянкам і добре дренованому ґрунту.

Гіацинти: Ці квіти порадують вас своїм насиченим ароматом і яскравими забарвленнями. Вони люблять сонячні місця і захищені від вітру ділянки.

Ці квіти порадують вас своїм насиченим ароматом і яскравими забарвленнями. Вони люблять сонячні місця і захищені від вітру ділянки. Алліум: Великі кулясті суцвіття алліуму додадуть вашому саду оригінальності. Вони невибагливі і добре ростуть на сонячних місцях.

Великі кулясті суцвіття алліуму додадуть вашому саду оригінальності. Вони невибагливі і добре ростуть на сонячних місцях. Гіацинтоїдес: Тендітні квіти, схожі на дзвіночки, ідеально підходять для створення природних композицій. Вони віддають перевагу півтіні і добре ростуть під деревами.

Тендітні квіти, схожі на дзвіночки, ідеально підходять для створення природних композицій. Вони віддають перевагу півтіні і добре ростуть під деревами. Нарциси: Класика весняного саду. Нарциси невибагливі і добре ростуть на різних типах ґрунтів.

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Основні правила посадки цибулинних:

Глибина посадки залежить від розміру цибулини. Як правило, вона повинна бути в 2-3 рази більша за висоту цибулини. Відстань між цибулинами залежить від розміру рослини. Дрібні цибулини садять густіше, великі – рідше. Перед посадкою в грунт можна внести компост або мінеральні добрива. Після посадки грунт навколо цибулин мульчують торфом або компостом для захисту від морозів.

Догляд за цибулинними квітами:

Регулярний полив необхідний до настання холодів. Своєчасне видалення бур'янів допоможе рослинам краще розвиватися. Навесні, після появи сходів, цибулинні квіти можна підгодувати комплексним мінеральним добривом.

Осіння посадка цибулинних квітів – це відмінний спосіб створити яскравий і барвистий сад навесні. Дотримуючись простих правил посадки та догляду, ви зможете насолоджуватися красою квітучих рослин з перших теплих днів.

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