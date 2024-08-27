Які квіти можна сіяти та садити в серпні, щоб пишно квітли наступного року
Серпень – чудовий час для того, щоб закласти основу майбутнього квіткового саду. Посіявши насіння певних квітів саме в цей період, ви забезпечите собі яскраві фарби вже ранньою весною. Розглянемо докладніше, які квіти варто сіяти в серпні та як за ними доглядати. Про це пише ТСН.
Незабудка
Ніжно-блакитні квіти незабудки – це справжня окраса весняного саду. Щоб милуватися ними вже на початку травня, посійте насіння в серпні. Незабудка віддає перевагу сонячним ділянкам. Перед посівом підживіть ґрунт комплексними мінеральними добривами або органікою. Для кращого проростання насіння, не пошкодуйте їхньої кількості.
Примула
Примула – це вишукана квітка, яка стане справжньою окрасою вашого саду. Однак її вирощування з насіння – процес досить трудомісткий і може тривати кілька років. Тому досвідчені квітникарі рекомендують розмножувати примулу вегетативним способом – живцюванням. Для цього відокремлюють листочок з черешком і висаджують його в пухкий ґрунт. На зиму молоді рослини необхідно вкрити.
Хости
Хости – це універсальні рослини, які чудово почуваються в тіні дерев і кущів. Серпень – ідеальний час для їх пересадки та розмноження. Для цього від основної рослини відокремлюють частину з кількома нирками і висаджують на нове місце. Хости невибагливі, але воліють родючий ґрунт і помірний полив.
Що ще можна посіяти в серпні?
Крім незабудок, примул і хост, в серпні можна посіяти насіння таких квітів:
- Дворічники: маргаритки, фіалка триколірна, мальва.
- Багаторічники: дельфініум, рудбекія, ешшольція.
Загальні рекомендації:
- Перед посівом насіння ретельно підготуйте ґрунт, розпушіть його і видаліть бур’яни.
- Поливайте посіви регулярно, але уникайте застою води.
- Для збереження вологи в ґрунті мульчуйте її торфом або компостом.
- На зиму молоді рослини необхідно вкрити, щоб захистити їх від морозів.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете створити в своєму саду яскравий квітковий килим, який радуватиме вас своєю красою з ранньої весни до пізньої осені.
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