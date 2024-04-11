Які сорти квітів краще вирощувати для букетів: поради садівників

Мрієте про сад, який не лише чарує око, але й дарує можливість створювати вишукані букети які ви зможете використовувати як заманеться? Тоді ця стаття для вас!

На сайті ТСН зробили підбірку з 7 чудових квітів, які чудово виглядають як на клумбі, так і у вазі, радуючи вас красою до двох тижнів.

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1. Жоржини:

Різноманіття кольорів, форм і розмірів.

Люблять сонце та дренований ґрунт.

Цвітуть з кінця літа до осені.

Зрізайте на піку цвітіння.

2. Лілії:

Насичений аромат, що наповнює кімнату.

Потребують дренований ґрунт та сонце.

Цвітуть в середині літа.

Зрізайте, коли бутони трохи розкриються.

Майте на увазі, що лілії токсичні для котів.

3. Гортензії:

Пишні суцвіття з безліччю дрібних квітів.

Люблять тінь та вологий ґрунт.

Цвітуть з літа до осені.

Зрізайте суцвіття, коли вони повністю розкриються.

Перед зрізанням опустіть зріз у окріп на 30 секунд.

4. Хризантеми:

Символ осені, що довго зберігає свіжість.

Люблять сонце та дренований ґрунт.

Цвітуть з кінця весни до осені.

Зрізайте, коли бутони трохи розкриються.

5. Цинія:

Яскраві та рясні квіти, що цвітуть все літо.

Люблять сонце та дренований ґрунт.

Легко вирощувати з насіння.

Зрізайте, коли квіти повністю розкриються.

6. Альстромерія:

Екзотична квітка з тривалим цвітінням.

Любить сонце та дренований ґрунт.

Краще вирощувати в теплих зонах.

Зрізайте, коли бутони трохи розкриються.

7. Півонії:

Романтичні та пишні квіти, популярні у весільних букетах.

Люблять сонце, родючий та дренований ґрунт.

Цвітуть протягом кількох тижнів.

Зрізайте на стадії пуп'янка.

Для кращого зберігання оберніть пуп'янок плівкою та поставте в холодильник.

Збирайте квіти зранку, коли вони прохолодні, гострими та стерилізованими ножицями.

Насолоджуйтесь красою квітів у вашому саду та домі!

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