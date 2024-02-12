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Які штори обрати для дому, щоб виглядало стильно: поради дизайнерів

Ціхоцька Марія

Які штори обрати для дому, щоб виглядало стильно: поради дизайнерів

Вибір штор - це не лише данина модним трендам, але й можливість створити затишну та гармонійну атмосферу у вашому домі. При цьому важливо врахувати не лише особисті вподобання, але й ряд інших факторів.

Про це пише Радіотрек.

Штори з малюнком:

  • Підходять для просторих кімнат.
  • Здатні кардинально змінити атмосферу та додати індивідуальності інтер'єру.
  • Малюнок може бути абстрактним,геометричним, квітковим.
  • Важливо уникати надмірної строкатості:малюнок на шторах не повинен дублюватися на стінах або меблях.

Однотонні штори:

  • Універсальний варіант, який легко поєднується з будь-яким інтер'єром.
  • Не перевантажують кімнату і візуально роблять її більшою.
  • Можуть здаватися занадто простими,тому рекомендується доповнювати їх іншими елементами декору.

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Ось ще кілька порад, які допоможуть вам підібрати штори:

  • Враховуйте розмір кімнати: для маленьких кімнат краще підійдуть світлі однотонні штори, для просторих - можна використовувати більш темні та фактурні тканини.
  • Стиль інтер'єру: штори повинні гармоніювати з меблями, оздобленням стін та підлогою.
  • Функціональне призначення кімнати:для спальні підійдуть щільні штори, які добре затемнюють кімнату, для вітальні - більш легкі та вишукані.
  • Особисті вподобання: вибирайте штори,які вам подобаються і які піднімають вам настрій.

Пам'ятайте, що штори - це важливий елемент інтер'єру, який може зробити вашу кімнату затишною, стильною та по-справжньому домашньою.

Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати штори без праски. 

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