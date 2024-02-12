Які штори обрати для дому, щоб виглядало стильно: поради дизайнерів
Вибір штор - це не лише данина модним трендам, але й можливість створити затишну та гармонійну атмосферу у вашому домі. При цьому важливо врахувати не лише особисті вподобання, але й ряд інших факторів.
Про це пише Радіотрек.
Штори з малюнком:
- Підходять для просторих кімнат.
- Здатні кардинально змінити атмосферу та додати індивідуальності інтер'єру.
- Малюнок може бути абстрактним,геометричним, квітковим.
- Важливо уникати надмірної строкатості:малюнок на шторах не повинен дублюватися на стінах або меблях.
Однотонні штори:
- Універсальний варіант, який легко поєднується з будь-яким інтер'єром.
- Не перевантажують кімнату і візуально роблять її більшою.
- Можуть здаватися занадто простими,тому рекомендується доповнювати їх іншими елементами декору.
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Ось ще кілька порад, які допоможуть вам підібрати штори:
- Враховуйте розмір кімнати: для маленьких кімнат краще підійдуть світлі однотонні штори, для просторих - можна використовувати більш темні та фактурні тканини.
- Стиль інтер'єру: штори повинні гармоніювати з меблями, оздобленням стін та підлогою.
- Функціональне призначення кімнати:для спальні підійдуть щільні штори, які добре затемнюють кімнату, для вітальні - більш легкі та вишукані.
- Особисті вподобання: вибирайте штори,які вам подобаються і які піднімають вам настрій.
Пам'ятайте, що штори - це важливий елемент інтер'єру, який може зробити вашу кімнату затишною, стильною та по-справжньому домашньою.
Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати штори без праски.
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