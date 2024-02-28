Які рослини висадити у саду, аби відлякати небажаних котів

Котячі екскременти можуть стати справжньою проблемою для садівників. На щастя, існує декілька способів, щоб позбутися небажаних котячих гостей у вашому саду.

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Як повідомляє horticulture.co.uk, існують певні рослини, які відлякують котів.

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Це такі трави та квіти:

Лаванда: Ця ароматна рослина не лише прикрасить ваш сад, але й відлякає котів своїм запахом.

Розмарин: Ще одна ароматна рослина, корисніша в кулінарії, ніж лаванда.

Рут: Декоративна трава з яскраво-жовтими квітами, коти не люблять її запах.

Рослина каррі: Відлякує котів своїм запахом.

Блошина м'ята (пенніроял): Має м'ятний запах, який не подобається котам.

Будь-яка рослина з шипами: Коти не люблять ризикувати отримати травму.

Котяча м'ята: Можна посадити в одній частині саду, щоб заманити котів подалі від інших місць.

Інші методи відлякати котів від вашого саду:

Мульчування: Накрийте ґрунт мульчею, щоб зробити його менш привабливим для котів.

Спеціальні килимки: Розкладіть килимки з шипами або дротяні сітки, щоб котам було некомфортно ходити по них.

Запахи: Використовуйте запахи, які не подобаються котам, такі як цитрусові, кавова гуща або оцет.

Пам'ятайте, що деякі методи можуть бути більш ефективними, ніж інші. Вам може знадобитися спробувати декілька різних методів, щоб знайти те, що підходить саме вам.

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