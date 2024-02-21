Які роботи потрібно встигнути виконати на городі в лютому: експерти надали список

Хоча погода у лютому доволі нестабільна, навіть у цей період можна починати займати садівництвом. Це дозволить насолодитися щедрим урожаєм у своєму саду вже на початку літ.

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Як зауважили експерти видання santeplusmag.com, ранній посів дозволяє рано розпочати вегетаційний період, щоб ваші рослини протрималися якомога довше.

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Що посадити в лютому?

Петрушка: адаптується до будь-яких грунтів, але віддає перевагу легким і збагаченим. Сіяти можна з цього місяця і до вересня.

Шніт-цибуля: широко використовується в кулінарії, ця рослина любить багаті прохолодні ґрунти. Потрібен лише невеликий полив. Якщо занадто багато поливати, цибулини можуть загнити.

Базилік: ця рослина любить добре дреновані, багаті поживними речовинами ґрунти. Щоб забезпечити його гарний розвиток, помістіть у місце, захищене від вітру, оскільки він вважає за краще зростати на сонці. Також можна висадити перші саджанці вже в лютому таких рослин:

Салати: ви можете сіяти кілька сортів салатів під укриттям або в теплиці, посадіть насіння на відстані одного сантиметра один від одного і злегка засипте їх землею, а потім полийте. Через 5-6 тижнів можна зрізати перші листочки.

Горох: сіяти можна за умови, що земля не промерзла і не волога. Справді, горох краще росте в прогрітому ґрунті. Просто посійте насіння на глибину 4 см на відстані 8 сантиметрів одне від одного. Спочатку поливайте їх регулярно, потім інтенсивніше, як тільки з’являться стручки з насінням.

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Брюссельська капуста: ви можете сіяти її в період з лютого по березень під укриття, посадивши насіння на глибину 1 см, а потім накривши їх тонким шаром ґрунту. Уникайте надлишку води, навіть якщо субстрат повинен залишатися вологим. Коли у розсади з’явиться 4-5 листочків, її можна пересаджувати, залишаючи 50 см між кожною основою рослини.

Рожевий часник садити можна в кінці лютого, за умови, що ґрунт не промерз, але ще важкий і вологий. Посадіть зубчики, тримаючи відстань між рядами кожні 25 см, потім полийте.

Що можна сіяти в березні

Садівники радять почати з таких рослин: баклажани, перець, картопля, помідори або топінамбур.

У березні можна садити редис, золототисячник, запашний горошок. У невеликій теплиці можна посіяти насіння настурції, петунії або синього маку.

Що стосується помідорів, їх вже треба висаджувати на розсаду, особливо пізні сорти. Ранні сорти можна сіяти наприкінці березня — початку квітня, середньостиглі — з початку до середини березня.

Раніше експерти порадили висаджувати насіння у старі губки.

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