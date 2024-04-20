Які продукти допоможуть схуднути жінкам після 40 років

Хто з нас не мріє про гарну фігуру? Але часто на шляху до омріяного тіла ми стикаємося з труднощами. Фармацевт Аббас Канані з Chemist Click поділився з нами найкращими звичками, які допоможуть вам схуднути безпечно та ефективно. Про це пише РБК.

Їжте правильні продукти:

Цільнозернові продукти: цінне джерело клітковини, яка дає відчуття ситості та допомагає травленню. До цієї групи належать: цільнозерновий хліб, хліб піта, пластівці для сніданку, макарони, кус-кус, коричневий та дикий рис.

цінне джерело клітковини, яка дає відчуття ситості та допомагає травленню. До цієї групи належать: цільнозерновий хліб, хліб піта, пластівці для сніданку, макарони, кус-кус, коричневий та дикий рис. Фрукти та овочі: багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, які необхідні для здоров'я та схуднення. Вживайте їх щодня, щоб отримати всі необхідні поживні речовини.

Регулярно тренуйтеся:

Фізична активність: не лише допомагає спалювати калорії, але й покращує загальне самопочуття, зміцнює м'язи та підвищує витривалість. Знайдіть вид спорту, який вам подобається, і займайтеся ним 3-5 разів на тиждень.

не лише допомагає спалювати калорії, але й покращує загальне самопочуття, зміцнює м'язи та підвищує витривалість. Знайдіть вид спорту, який вам подобається, і займайтеся ним 3-5 разів на тиждень. Силові тренування: допомагають спалювати більше калорій, навіть у стані спокою. Додайте до своєї програми силові вправи 2-3 рази на тиждень.

Пийте достатньо води:

Вода: незамінна для нашого організму. Вона допомагає виводити токсини, покращує травлення та дає відчуття ситості. Пийте 1,5-2 літри води на день.

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Достатня кількість сну:

Сон: під час сну організм відновлюється та омолоджується. Недосип може призвести до переїдання та набору ваги. Спіть 7-8 годин на добу.

Контроль стресу:

Стрес: може призвести до підвищення рівня кортизолу, гормону, який сприяє накопиченню жиру в животі. Знайдіть способи боротися зі стресом, такі як йога, медитація або проведення часу на природі.

Пам'ятайте: схуднення - це не швидкий спринт, а марафон. Будьте терплячі, дотримуйтесь здорових звичок, і ви обов'язково досягнете бажаного результату!

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