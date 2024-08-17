Які куртки будуть у тренді восени - 2024: 5 стильних варіантів

Осінь – це час для оновлення гардеробу та пошуку стильного верхнього одягу. Цього сезону дизайнери пропонують нам безліч цікавих варіантів курток, які не тільки зігріють, а й додадуть вашому образу вишуканості та індивідуальності. Давайте розглянемо п'ять найактуальніших моделей осені 2024. Про це пише ТСН.

1. Шкіряна куртка прямого крою з відкладним коміром

Класична шкіряна куртка отримала нове життя. Забудьте про вузькі моделі з бахромою – цього сезону в тренді прямі куртки з відкладним коміром. Такий фасон універсальний і підходить до будь-якого стилю. Експериментуйте з кольором – сміливі відтінки додадуть вашому образу яскравості.

2. Куртка-піджак

Цей елегантний варіант ідеально підійде для створення ділових образів. Куртка-піджак здатна перетворити навіть найпростіший наряд у вишуканий. Обирайте моделі з цікавими деталями – контрастними лацканами, оригінальною фурнітурою або незвичайною фактурою тканини.

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3. Укорочений тренч

Укорочені тренчі – це справжній хіт цього сезону. Вони виглядають більш сучасно і стильно, ніж класичні довгі моделі, при цьому не поступаються їм за функціональністю. Укорочений тренч можна носити як з джинсами, так і з сукнями.

4. Дута куртка

Дуті куртки знову повертаються на модний олімп. Цього сезону дизайнери пропонують нам широкий вибір моделей – від коротких пуховиків до довгих пальто. Актуальні як пастельні, так і яскраві кольори. Обирайте модель, яка підкреслить вашу індивідуальність.

5. Куртка-бомбер

Куртка-бомбер – це універсальний варіант для повсякденного носіння. Вона комфортна, практична і стильна. Цього сезону в тренді моделі з великими кишенями, контрастними вставками та яскравими принтами.

Осінь – це прекрасний час для експериментів зі стилем. Не бійтеся змінюватися і створювати свої унікальні образи!

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