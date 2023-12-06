Які головні убори краще не носити взимку: роблять волосся ламким та жирним

Неправильна шапка може зробити ваше волосся жирним та ламким. ТСН підказав, яких шапок варто уникати, щоб зберегти здоров‘я волосся.

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Шапки з великою кількістю декоративних елементів

Головні убори з надмірною кількістю паєток та камінчиків не лише виглядають негарно, але і можуть пошкодити волосся. Такі деталі часто чіпляються за нього та можуть навіть вирвати волосся.

Шапки не за погодою

Обирайте головний убір, враховуючи погодні умови. Хутряні чи вовняні шапки носіть тільки в холодну погоду, і завжди знімайте їх у приміщенні, щоб уникнути потіння голови.

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Шапки із синтетичних матеріалів

Штучні тканини не дихають, і це може сприяти потінню голови та жирнінню волосся. Вибирайте шапки з натуральних матеріалів, які дозволяють шкірі голови "дихати".

Занадто тісні шапки

Важливо слухати свої відчуття – якщо шапка тисне, замініть її на більш комфортну модель. Тісна шапка може перешкоджати нормальному кровообігу і сприяє випадінню волосся.

Пов'язки та навушники

У холодну погоду з цими аксесуарами буде мерзнути шкіра голови, що може негативно вплинути на волосся. Краще вибрати шапки, які повністю покривають голову.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти волосся чистим надовго.

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