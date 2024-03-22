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Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти

Билім Олена

Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти

Жінкам, що мають прямокутну форму обличчя потрібно шукати зачіску, що пом'якшить гострі риси. Прямокутне обличчя також має широкий лоб і сильну кутасту лінію щелепи, що робить пошук зачіски подекуди складним завданням.

Однак стилісти вважають, що завдяки вміло підібраним зачіскам можна зробити обличчя трохи коротшим і більш збалансованим.

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Експерти з краси радять жінкам звернути увагу на такі хитрощі при виборі зачісок:

  • Чубчик до брів – прямий або зачесаний набік.
  • Додайте об'єму з боків обличчя – шари, хвилі чи кучері
  • Коли ви збираєте волосся у хвіст, якщо у вас немає чубчика, залиште кілька пучків волосся, щоб пом’якшити квадратну форму щелепи
  • Багатошарове волосся допомагає надати більше об’єму
  • Спробуйте боб з бахромою, щоб волосся було довшим за лінію щелепи
  • Якщо у вас кротке волосся, то воно потребує чубчика та пом’якшувальних частин на потилиці, які відвертають увагу від щелепи.
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти
Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти

Зачіски, яких слід уникати для прямокутного обличчя:

  1. Уникайте повноти на маківці без об'єму збоку
  2. Довге пряме волосся з проділом посередині
  3. Уникайте надмірної довжини, яка лише зробить ваше обличчя довшим
  4. Коротке волосся з об’ємом на маківці, відсутність з боків і без довжини навколо шиї

Раніше експерти показали зачіски, що ідеально підійдуть для жінок 40+, у яких тонке волосся.

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