Як завоювати прихільність кота: 8 порад власників

Якщо ваш кіт уникав вас, це може бути викликано низкою причин. Але є способи, які допоможуть вам покращити відносини і завоювати прихильність пухнастого друга.

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Якщо ви дотримуєтеся певних правил і знаєте "кошачу мову тіла", це може полегшити спілкування з вашим чотирилапим другом, пише "Телеграф".

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Ознаки того, що кіт налаштований до дружби:

Якщо хвіст кота піднятий вгору, а верхня частина перекинута, це свідчить про дружбу і радість. Розширені зіниці можуть бути ознакою напруги або неприязного настрою. Коли вуха кота напрямлені вперед, це свідчить про зацікавленість та позитивне ставлення. Якщо кіт підходить без страху, це добрий знак.

Ознаки того, що кіт може не бути настроєний до спілкування:

Розширені зіниці можуть свідчити про напругу або стрес. Такий рух може вказувати на непевність чи роздратування. Знижені або прилягаючі вуха можуть свідчити про напругу або неприязне ставлення. Якщо кіт уникає контакту, це може бути ознакою того, що йому зараз краще не взаємодіяти.

Як зрозуміти, що ви робите коту приємно?

Ось декілька порад:

Котам не завжди подобається, коли їм дивляться в очі, оскільки це може викликати стрес. Спробуйте відображати кошачу мову тіла, це може знизити рівень тривоги. Повільне моргання в бік кота може стати знаком дружби та розслаблення. Зачекайте, поки кіт сам підійде до вас, не торкаючись його, це допоможе збудувати довіру. Пропонуйте кішці вказівний палець і подивіться, чи вона притискає до нього голову, це може бути ознакою готовності до обіймів. Винагороджуйте кота ласощами, погладжуючи його, це допоможе асоціювати вас з чимось приємним. Уникайте гучного голосу, говоріть тихо і спокійно, це розслабить кота. Гладьте кота там, де він це любить, уникаючи тих місць, які викликають стрес.

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