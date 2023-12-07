Як завоювати прихільність кота: 8 порад власників
Якщо ваш кіт уникав вас, це може бути викликано низкою причин. Але є способи, які допоможуть вам покращити відносини і завоювати прихильність пухнастого друга.
Якщо ви дотримуєтеся певних правил і знаєте "кошачу мову тіла", це може полегшити спілкування з вашим чотирилапим другом, пише "Телеграф".
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Ознаки того, що кіт налаштований до дружби:
- Якщо хвіст кота піднятий вгору, а верхня частина перекинута, це свідчить про дружбу і радість.
- Розширені зіниці можуть бути ознакою напруги або неприязного настрою.
- Коли вуха кота напрямлені вперед, це свідчить про зацікавленість та позитивне ставлення.
- Якщо кіт підходить без страху, це добрий знак.
Ознаки того, що кіт може не бути настроєний до спілкування:
- Розширені зіниці можуть свідчити про напругу або стрес.
- Такий рух може вказувати на непевність чи роздратування.
- Знижені або прилягаючі вуха можуть свідчити про напругу або неприязне ставлення.
- Якщо кіт уникає контакту, це може бути ознакою того, що йому зараз краще не взаємодіяти.
Як зрозуміти, що ви робите коту приємно?
Ось декілька порад:
- Котам не завжди подобається, коли їм дивляться в очі, оскільки це може викликати стрес.
- Спробуйте відображати кошачу мову тіла, це може знизити рівень тривоги.
- Повільне моргання в бік кота може стати знаком дружби та розслаблення.
- Зачекайте, поки кіт сам підійде до вас, не торкаючись його, це допоможе збудувати довіру.
- Пропонуйте кішці вказівний палець і подивіться, чи вона притискає до нього голову, це може бути ознакою готовності до обіймів.
- Винагороджуйте кота ласощами, погладжуючи його, це допоможе асоціювати вас з чимось приємним.
- Уникайте гучного голосу, говоріть тихо і спокійно, це розслабить кота.
- Гладьте кота там, де він це любить, уникаючи тих місць, які викликають стрес.
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