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Як захистити рослини від попелиці за допомогою дешевої спеції: корисний лайфхак

Ігор Романько

Як захистити рослини в саду від попелиці
Як захистити рослини в саду від попелиці

Пам'ятаєте, як наші бабусі та дідусі рятували свої городи від попелиці без хімії? Сьогодні ми поділимося з вами одним з їхніх секретів.

За допомогою меленого червоного перцю ви зможете захистити свої рослини від попелиці та зберегти урожай. Про це пише prostoway.

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Що вам знадобиться:

  • 1 літр води
  • 2 пакетики меленого червоного перцю (50 г)
  • Мило (для кращого прилипання)
  • Вода для розведення

Як приготувати:

  1. Закип'ятіть 1 літр води.
  2. Додайте в киплячу воду 2 пакетики меленого червоного перцю.
  3. Зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин.
  4. Зніміть з вогню і дайте настоятися 24 години.
  5. Перед використанням розведіть концентрат 5 літрами води.
  6. Додайте трохи мила, щоб розчин краще прилипав до листя.

Як застосовувати:

  • Отриманим розчином обприскайте рослини, уражені попелицею.
  • Повторюйте обробку раз на 7-10 днів до повного зникнення шкідника.

Пам'ятайте:

  • Обробку краще проводити вранці або ввечері, коли немає сонячного світла.
  • Не використовуйте занадто концентрований розчин, щоб не обпалити рослини.
  • Цей метод безпечний для людей і тварин.

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