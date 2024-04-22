Як захистити рослини від попелиці за допомогою дешевої спеції: корисний лайфхак
Пам'ятаєте, як наші бабусі та дідусі рятували свої городи від попелиці без хімії? Сьогодні ми поділимося з вами одним з їхніх секретів.
За допомогою меленого червоного перцю ви зможете захистити свої рослини від попелиці та зберегти урожай. Про це пише prostoway.
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Що вам знадобиться:
- 1 літр води
- 2 пакетики меленого червоного перцю (50 г)
- Мило (для кращого прилипання)
- Вода для розведення
Як приготувати:
- Закип'ятіть 1 літр води.
- Додайте в киплячу воду 2 пакетики меленого червоного перцю.
- Зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин.
- Зніміть з вогню і дайте настоятися 24 години.
- Перед використанням розведіть концентрат 5 літрами води.
- Додайте трохи мила, щоб розчин краще прилипав до листя.
Як застосовувати:
- Отриманим розчином обприскайте рослини, уражені попелицею.
- Повторюйте обробку раз на 7-10 днів до повного зникнення шкідника.
Пам'ятайте:
- Обробку краще проводити вранці або ввечері, коли немає сонячного світла.
- Не використовуйте занадто концентрований розчин, щоб не обпалити рослини.
- Цей метод безпечний для людей і тварин.
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