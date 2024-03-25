Як заздалегідь виростити розсаду у апельсиновій шкірці: поради городників

Хоча погода за вікном ще не сприятлива для активних садівничих робіт, ми можемо підготуватися до теплої пори року. Пророщування розсади в приміщенні – це чудовий спосіб отримати ранній урожай та радіти квітучим рослинам вже навесні.

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На більшості упаковок з насінням ви знайдете інформацію про те, чи можна їх висаджувати в приміщенні та коли це краще робити. Деякі культури, такі як помідори, в холодних кліматичних умовах рекомендується вирощувати розсадним способом. Про це пише Телеграф.

Для успішного пророщування вам знадобиться:

Якісна ґрунтова суміш для розсади: її можна придбати в магазині або приготувати самостійно.

її можна придбати в магазині або приготувати самостійно. Контейнери для розсади: існує широкий спектр покупних варіантів, а також можна використовувати саморобні контейнери, наприклад, з половинок апельсинових шкурок.

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Покупні лотки для розсади – це найпростіший та зручніший варіант. Їх виготовляють з пористого матеріалу, який поглинає воду, а коріння проростають крізь стінки лотка.

Якщо вам потрібна швидка альтернатива, можна використовувати:

Картонну коробку з-під яєць: проткніть невеликі дренажні отвори в дні кожної комірки.

проткніть невеликі дренажні отвори в дні кожної комірки. Порожні рулони від туалетного паперу: поставте їх на піддон, щоб збирати зайву воду та бруд.

Деякі види розсади, такі як редис або перець, потребують кислого ґрунту. В якості альтернативи маленьким горщикам для них можна використовувати шкірки цитрусових (грейпфрута, апельсина). Зробіть у дні невеликий отвір для дренажу, наповніть шкірку вологою ґрунтовою сумішшю та посійте насіння. Коли настане час пересаджувати рослини у відкритий ґрунт, висаджуйте їх у землю разом з "горщиком" з шкірки.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви.

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