Як за секунду нарізати крабові палички: лайфхак від господинь

Деколи часу на приготування страви зовсім немає, тому лайфхаки, які пришвидшують цей процес завжди стають у нагоді. Шеф-кухар Анатолій Добровольський поділився цікавим лайфхаком, який допоможе нарізати крабові палички за секунду.

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Для цього потрібно:

Дістати крабову паличку із пачки та індивідуальної упаковки. Помістити паличку на обробну дошку посередині. Взяти широкий кухонний ніж і сильно вдарити пласкою стороною леза по паличці.

Крабова паличка розлетиться на ниточки. Якщо з якоїсь сторони це відбулося нерівномірно, можна вдарити ще раз.

За словами шеф-кухаря, цей спосіб працює, тому що всередині крабової палички є плівка, яка утримує її цілою. При ударі ніжем плівка розривається, і паличка розпадається на нитки.

Цей спосіб дуже простий і швидкий, тому він ідеально підходить для приготування салатів, супів і інших страв, де потрібно нарізати крабові палички.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам нарізати крабові палички за допомогою цього лайфхака:

Використовуйте широкий кухонний ніж. Чим ширше ніж, тим краще він розріже плівку всередині крабової палички.

Вдаряйте по паличці сильно і рівномірно. Якщо ви будете вдаряти слабко, плівка може не розірватися, і паличка не розлетиться на нитки.

Якщо ви не впевнені, що впораєтеся з першого разу, спочатку спробуйте нарізати паличку на невеликих ділянках.

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