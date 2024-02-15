Як вивести плями з пуховика без прання: корисні поради від господинь

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Хімчистка - дорога послуга, а неправильне самостійне чищення може зіпсувати верхній одяг. Проте досвідчені господині знають, як очистити куртки та пальта без прання. Зокрема, є простий спосіб позбутися жирних плям на рукавах і комірі за допомогою одного інгредієнту.

Про це пише Радіотрек.

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Як почистити пуховик вдома:

Приготуйте розчин, що розчиняє жир. Візьміть по 1 ст. л. нашатирного спирту і перекису водню.

Змочіть губку цим розчином і протріть забруднені місця на пуховику. Залиште на 5 хвилин, потім змийте чистою водою.

Для видалення застарілих плям знадобиться крохмаль

Змішайте порівну сіль та крохмаль і розчиніть у воді до утворення кашоподібної маси. Нанесіть її на плями на 10 хвилин, потім зітріть змоченою у воді губкою. Коли куртка висохне - плями зникнуть.

Ось такі нескладні способи допоможуть поновити верхній одяг без хімчистки і витрат.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити плями з пуховика без прання.

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