Як вивести плющ у саду, щоб він не псував вигляд: прості поради

Плющ – це проблема багатьох городників, і виявитися в боротьбі з цією наполегливою рослиною дуже важко. Члени групи Mrs Hinch Gardening на Facebook, прихильники чистоти та порядку, поділилися кількома безвідмовними порадами, як позбутися цього непокірного рослинного сусіда в саду.

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Одна з учасниць, Джой Комбен Аллен, оповістила про свої труднощі з плющем, який "захопив не лише дерево, але і всю клумбу". Вона зазначила, що навіть застосування спеціального препарату не допомогло. Люди з групи запропонували свої лайфхаки. Про це пише Mirror.

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Один із варіантів – викопати головний корінь та всі навколишні. Якщо поруч нічого не росте, використовуйте кислоту, але обережно, оскільки це може завдати шкоди рослинам. Інша порада – вирізати стебла близько 10 см від землі, залишивши частину на рівні землі для зручного видалення коріння.

Також раджено використовувати сильніший засіб для знищення бур'янів або спеціальний препарат для знищення плюща. Це може вимагати декількох спроб, але за таких умов рослина буде повністю видалена.

Нехай ваш сад буде вільним від цього завзятого плюща, завдяки простим, але ефективним порадам від досвідчених садівників.

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