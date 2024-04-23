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Як виростити салат Айсберг вдома: корисні поради

Ціхоцька Марія

Як виростити салат Айсберг вдома: корисні поради
Салат Айсберг можна виростити навіть у себе вдома

Салат Айсберг - не лише смачна та корисна зелень, але й справжня окраса будь-якого салату. Його хрусткі листки з приємною гіркуватістю давно завоювали любов городників у всьому світі.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як виростити цей чудовий салат в домашніх умовах, на грядці або навіть на підвіконні. Про це пише Главред.

Коли садити:

Посів насіння Айсберга можна проводити з середини квітня до середини червня.

Підготовка ґрунту:

Для салату потрібен родючий, добре дренований ґрунт. Перед посадкою рекомендується внести добрива, багаті на азот. Важливо також забезпечити хорошу циркуляцію повітря в ґрунті, тому його потрібно регулярно розпушувати.

Посів насіння:

  • Висійте насіння на відстані 5-7 см одне від одного.
  • Для кращого проростання накрийте посіви плівкою.
  • Після появи сходів плівку можна зняти.

Полив:

Салат Айсберг любить вологу, тому поливати його потрібно регулярно, кожні 2-3 дні. Важливо не перезволожувати ґрунт, щоб уникнути гнилі.

Освітлення:

Айсберг - світлолюбна культура. Забезпечте йому достатньо сонячного світла, щоб листя росли соковитими та хрусткими.

Температура:

Оптимальна температура для росту салату - 15-20°C. При більш високих температурах (вище 25°C) качани можуть не сформуватися, а листя стане гірким.

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Підживлення:

Для кращого росту та розвитку салату рекомендується раз на 2-3 тижні підгодовувати його золою або розчином мінеральних добрив.

Збирання врожаю:

Збирати салат Айсберг можна через 50-90 днів після посадки, коли качани досягнуть 8-10 см в діаметрі. Найкраще збирати врожай вранці, коли листя соковите.

Поради:

  • Щоб качани салату були щільними, не переборщуйте з азотними добривами.
  • Не заглиблюйте розсаду при пересадці - це може призвести до того, що рослина буде рости лише листям.
  • Для кращого зберігання зріжте качан салату гострим ножем, не ламаючи його.

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