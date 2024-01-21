Як виростити міцну розсаду солодкого перцю для багатого врожаю: корисні поради

Солодкий перець – це одна з найпопулярніших овочевих культур у садівництві. Для того, щоб отримати хороший урожай, важливо виростити міцну і здорову розсаду.

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Найкращий час для посіву насіння перцю – середина або кінець лютого. Для посадки потрібно використовувати ґрунтосуміш з кислотністю рН 6,6-5. У покупну землю обов'язково додайте кокосовий субстрат і пів кілограма просіяного піску для пухкості та повітропроникності, пише ukr.media.

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Перед посівом насіння потрібно продезінфікувати. Для цього замочіть їх на 15 хвилин у розчині хлоргексидину.

Насіння висаджуйте на глибину 1,5-2 см на відстані 3 см один від одного.

Після посіву насіння землю потрібно зволожити. Для цього використовуйте домашній розприскувач. Розприскуйте воду не шкодуючи, щоб вона рівномірно розподілилася і не створить ефект заболоченості.

Розсаду перцю потрібно тримати в теплому місці, з температурою повітря не нижче 20-22 градусів. Сходи з'являться через 7-10 днів після посіву.

Після появи сходів плівку потрібно зняти. Поливайте розсаду теплою водою, коли верхній шар ґрунту підсохне. Раз на тиждень підгодовуйте розсаду комплексним мінеральним добривом.

Через 50-60 днів після посіву розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Поради для вирощування міцної розсади перцю

Використовуйте якісне насіння.

Продезінфікуйте насіння перед посівом.

Сійте насіння на глибину 1,5-2 см.

Поливайте розсаду теплою водою, коли верхній шар ґрунту підсохне.

Підгодовуйте розсаду комплексним мінеральним добривом раз на тиждень.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити міцну і здорову розсаду перцю, яка дасть хороший урожай.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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