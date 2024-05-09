Як вимити гору посуду всього за 10 хв: допоможе проста хитрість

Коли ви приймаєте гостей або накриваєте святкову вечерю, часто після цього виникає проблема зі стосом немитого посуду. Щоб уникнути тривалого простоювання біля раковини, можна застосувати простий метод.

Завдяки цій хитрості, ваші тарілки та чашки стануть ідеально чистими всього за 10 хвилин. Це дасть вам можливість відпочити або присвятити час більш приємним заняттям, пише Ukr.Media.

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Для полегшення процесу миття посуду, рекомендується його попередньо замочити. Використовуйте для цього миску, тазик або іншу підходящу ємність. Залийте її водою та додайте невелику кількість миючого засобу.

Помістіть брудний посуд у приготований мильний розчин та залиште на пару годин. Після цього поверніться до кухні та приступайте до видалення залишків їжі, які легко відходитимуть від поверхні посуду.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що ви можете зробити власний засіб для миття посуду, використовуючи легкодоступні інгредієнти.

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