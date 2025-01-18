Як обрати стиглі та солодкі апельсини: топ простих правил

Апельсини асоціюються зі святковим настроєм і теплом. Щоб насолодитися їхнім смаком і отримати максимум користі, важливо навчитися правильно обирати стиглі фрукти. Про це пише РБК.

Ось кілька простих рекомендацій:

Оцініть стан шкірки

Стиглі апельсини мають гладку, щільну шкірку з невеликими порами. Уникайте плодів із тріщинами, плямами чи тьмяним виглядом — це ознака недостатньої свіжості.

Звертайте увагу на колір

Колір апельсинів може варіюватися залежно від сорту, але яскраво-оранжевий відтінок найчастіше вказує на їх зрілість і солодкість.

Обирайте правильний сорт

Деякі сорти славляться своєю солодкістю та соковитістю. Наприклад:

"Валенсія" та "Салустіана" — соковиті та солодкі.

Сорти з "пупком" на верхівці, такі як "Навеліна", "Вашингтон Навел", або "Навел Лате", також відрізняються насиченим смаком.

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Перевірте вагу фрукта

Стиглий апельсин повинен бути важким для свого розміру, що свідчить про велику кількість соку. Легкі плоди, швидше за все, будуть сухими або недозрілими.

Відчуйте аромат

Свіжий і насичений цитрусовий запах — одна з головних ознак зрілості апельсина. Якщо запах ледь відчутний або відсутній, фрукт може виявитися несмачним.

Враховуйте сезонність

Найкращий час для купівлі апельсинів — з листопада по лютий. Саме взимку фрукти досягають піку своєї соковитості та солодкості.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете вибрати найсмачніші апельсини, які стануть чудовим доповненням до святкового столу.

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