Як вибрати на ринку або в магазині якісне сало: потрібен тільки сірник

Вибрати на ринку якісне та свіже сало можна за допомогою сірника. Для цього просто проштрикніть його сірником або зубочисткою.

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Якщо сірник легко увійшов у сало, тоді воно свіже. Такий продукт можна сміливо купувати без жодного остраху.

Якщо сірник застряг у салі, то краще не купуйте його. Ймовірно, воно не свіже. Також звертайте увагу на шкірку, яка має бути тонкою і не дуже грубою.

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Крім цього, врахуйте й інші фактори під час покупки сала на ринку або в магазині:

Колір. Сало має бути білого або світло-рожевого кольору. Якщо сало має жовтий або сірий колір, це означає, що воно не свіже або неякісне.

Сало має бути білого або світло-рожевого кольору. Якщо сало має жовтий або сірий колір, це означає, що воно не свіже або неякісне. Консистенція. Сало має бути пружним і еластичним. Якщо сало м'яке або тверде, як гума, це означає, що воно не дуже якісне.

Сало має бути пружним і еластичним. Якщо сало м'яке або тверде, як гума, це означає, що воно не дуже якісне. Шкірка. Шкірка має бути гладкою і без пошкоджень. Шкірка не має бути шорсткою або з пошкодженнями.

Шкірка має бути гладкою і без пошкоджень. Шкірка не має бути шорсткою або з пошкодженнями. Запах. Сало має мати приємний, ненав'язливий запах. Якщо сало має неприємний запах, це означає, що воно не свіже.

Купуйте сало у перевірених місцях, де продають свіжу продукцію. Не купуйте різане сало, бо воно може бути зіпсованим. Якщо ви не впевнені в якості сала, то краще відкладіть покупку.

Ось кілька конкретних порад щодо вибору сала для різних цілей:

Для смаження краще вибирати сало з тонкою шкіркою і невеликим прошарком м'яса.

Для засолювання краще вибирати сало з товстою шкіркою і товстим прошарком м'яса.

Для копчення краще вибирати сало з рівномірним прошарком м'яса.

Нагадаємо, що солоне сало може бути ще смачнішим, якщо вдатися всього до одного секрету. Тоді шкірка буде м'якою, а саме сало дуже апетитним і смачним.

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