Як обрати якісний бальзам для губ: поради експертів

У зимовий період шкіра губ особливо потребує зволоження. Однак існує думка, що бальзами для губ викликають звикання і тільки сильніше сушать губи. Лікарі-дерматологи розповіли, чи це так.

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Про це пише Ukr.media.

Шкіра губ, як і будь-яка інша частина тіла, потребує зволоження. У зимовий час, коли повітря сухе і холодне, губи особливо страждають від нестачі вологи.

Бальзами для губ, які містять оклюзивні компоненти, такі як вазелін або ланолін, створюють на поверхні губ захисний шар, який перешкоджає випаровуванню вологи. Це дозволяє зберегти губи зволоженими.

Однак деякі інгредієнти бальзамів для губ можуть викликати подразнення шкіри губ. До таких інгредієнтів відносяться парабени, штучні ароматизатори та навіть гліцерин, якщо його кількість занадто велика.

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Тому при виборі бальзаму для губ важливо звертати увагу на його склад. Гліцерин у складі бальзаму не повинен бути на першому місці, а парабенів і штучних ароматизаторів в ідеалі не повинно бути зовсім.

Вазелін вважається одним із найсильніших оклюзивних агентів. Він добре зволожує губи, але не відновлює їхні природні бар'єрні властивості. Тому в разі припинення використання вазеліну проблема з сухими губами може загостритися.

Ланолін, який добувають з овечої вовни, містить речовини, близькі до ліпідів шкіри людини. Він ефективно відновлює бар'єрні властивості шкіри губ, захищаючи її від втрати вологи та негативного впливу зовнішнього середовища.

Цераміди також відіграють важливу роль у відновленні бар'єрних властивостей шкіри. Вони утворюють роговий шар епідермісу, який захищає шкіру від зовнішніх впливів.

Як вибрати бальзам для губ

При виборі бальзаму для губ дерматологи рекомендують орієнтуватися на такі інгредієнти:

Бджолиний віск - діє як бар'єр, що запобігає втраті вологи.

Олія ши - багата на жирні кислоти та вітаміни для глибокого зволоження.

Кокосова олія - зволожує і допомагає утримувати вологу.

Вітамін Е - забезпечує антиоксидантний захист і підтримує здоров'я шкіри.

Гіалуронова кислота - "притягує" вологу і зберігає її, надаючи губам пружності.

Олія жожоба - надає м'якості та еластичності.

Скраби для губ

Скраби для губ допомагають видалити відмерлі клітини шкіри, що може зробити губи більш м'якими та еластичними. Однак скрабування губ слід проводити помірно - не частіше одного разу на тиждень.

Можна використовувати готовий скраб із дрібними частинками або приготувати такий засіб самостійно, використовуючи мед і цукор. І в тому, і в іншому випадку важливо, щоб у вас не було індивідуальної непереносимості ключових інгредієнтів.

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