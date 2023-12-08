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Пом’якшує шкіру та захищає від холоду: рецепт поживного бальзаму для рук

Ціхоцька Марія

Пом’якшує шкіру та захищає від холоду: рецепт поживного бальзаму для рук

Холод та сухе повітря роблять нашу шкіру чутливою, призводять до лущення та почервоніння. В такий час їй потрібний особливий догляд. Ми пропонуємо рецепт медового бальзаму на олійній основі, який має зволожувальні, живильні та загоювальні властивості. Крім того його можна приготувати в домашніх умовах!

Про це пише Ukr.media.

Інгредієнти для бальзаму:

  • Кокосова олія — 1/4 склянки,
  • Мигдальна олія — 1/4 склянки,
  • Оливкова олія — 1/4 склянки,
  • Бджолиний віск — 5 ст. ложок,
  • Олія ши — 1 ст. ложка,
  • Натуральний мед — 1-1/2 ст. ложки,
  • Ефірна олія лаванди або ванілі — 15 крапель (на ваш вибір),
  • Баночка об'ємом 250 мл із герметичною кришкою — 1 шт.

Приготування:

  1. Помістіть кокосову, оливкову та мигдальну олії, олію ши та бджолиний віск в миску для мікрохвильової печі.
  2. Розігрівайте інгредієнти в мікрохвильовій печі протягом 30-секундних інтервалів, періодично помішуючи.
  3. Змішайте мед з краплями ефірної олії.
  4. Перелійте суміш олій з воском у баночку, додайте туди суміш меду з ефірною олією, перемішайте. Дайте бальзаму застигнути. Використовуйте за необхідності.
  5. Зберігайте бальзам при кімнатній температурі або в холодильнику не більше 6-12 місяців. Запах бальзаму стане покажчиком терміну придатності: якщо приємний аромат змінився на неприємний, б'юті-засіб варто викинути.

Зверніть увагу: якщо у вас є алергія на один або кілька інгредієнтів бальзаму, утримуйтесь від його використання.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще – бальзам для губ чи гігієнічна помада.

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Суспільство