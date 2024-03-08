Як обрати якісні родзинки: лайфхак від господинь

З наближенням Великодніх свят ціни на сухофрукти невпинно зростають. Тож завбачливі кулінари вже замислюються про закупівлю цих інгредієнтів для приготування апетитних пасок. Проте важливо не помилитися з вибором, щоб отримати якісний продукт.

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Секрет правильного вибору сухофруктів насправді простий: перед покупкою ретельно їх огляньте та понюхайте. Про це пише Телеграф.

На жаль, є недобросовісні продавці, особливо на ринках, які обробляють сухофрукти заради кращого зовнішнього вигляду. Один з поширених прийомів - змащування родзинок, кураги та інших сухофруктів рослинною олією. Це надає їм насиченого кольору та приваблюючого блиску. Хоча сама олія й нешкідлива, проте її використання може зіпсувати смак, якщо продукт зберігатиметься тривалий час.

Як розпізнати оброблені олією сухофрукти:

- За можливості, потріть їх - якщо відчуєте маслянистість, це ознака обробки олією.

- Принюхайтеся - олія може надавати сторонній запах.

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Перед вживанням будь-які сухофрукти, оброблені олією чи ні, необхідно ретельно промити звичайною водою. Якщо ж ви все-таки придбали продукт з олійним нальотом, обробка лише водою не допоможе. У такому випадку додайте трохи соди у воду, а потім ретельно сполосніть чистою водою.

Нагадаємо, ми вже писали, чому треба регулярно їсти родзинки.

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