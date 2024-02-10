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Заспокоюють нервову систему та підвищують гемоглобін: чому треба регулярно їсти родзинки

Ціхоцька Марія

Заспокоюють нервову систему та підвищують гемоглобін: чому треба регулярно їсти родзинки

Існує безліч сортів родзинок: чорні, червоні, золоті, кишмиш. Їх використовують у кулінарії, випічці, а також як перекус. Цей сухофрукт також популярний серед людей, які дотримуються певних дієт.

Про це повідомляє дієтолог Марина Янцо.

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Цінність родзинок:

  • 100 г родзинок містять 256 калорій, 0,46 г жирів, 3,39 г білків, 79,5 г вуглеводів.
  • Багаті на натуральні цукри, клітковину,вітаміни та мінерали.
  • За словами дієтологині Марини Янцо,родзинки містять майже всі вітаміни,необхідні людському організму: A, B1, B2,B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.
  • Чудове джерело калію, міді, марганцю,бору, вітаміну C.

Користь родзинок:

  • Очищення організму:
    • Допомагають виводити токсини завдяки сечогінному ефекту калію.
    • Позитивно впливають на роботу нирок та стан шкіри.
  • Відновлення водно-сольового балансу:
    • Відвар родзинок багатий на мінерали,що допомагає відновити баланс електролітів.
  • Захист від вільних радикалів:
    • Мають антиоксидантні властивості завдяки фенолам та поліфенолам.
  • Користь для серцево-судинної системи:
    • Магній і калій допомагають при серцевих захворюваннях.
  • Підвищення гемоглобіну:
    • Залізо в складі родзинок стимулює вироблення гемоглобіну.
  • Заспокоєння нервової системи:
    • Мають седативні властивості завдяки нікотиновій кислоті та вітамінам групи B.
    • Допомагають знизити тривожність та налагодити сон.
  • Покращення роботи шлунково-кишкового тракту:
    • Багаті на клітковину, що корисно для травлення.
  • Зміцнення волосся та шкіри:
    • Очищають шкіру, стимулюють ріст волосся, захищають від УФ-випромінювання.
    • Застосовуються в косметології як компонент масок.

Шкода родзинок:

  • Перед вживанням ретельно промити:
    • Уникайте харчових отруєнь та попадання токсинів.
    • Сухофрукти часто обробляються діоксидом сірки.
  • Протипоказання:
    • Ожиріння
    • Цукровий діабет
    • Виразкова хвороба шлунка та ентероколіт
    • Виразкова хвороба ротової порожнини
    • Діти до 4 років
    • Алергія (з обережністю)

Денна норма:

  • 2 столові ложки для дорослої людини за відсутності протипоказань.
  • Рекомендується додавати в каші, сир,десерти, або вживати як самостійний перекус.

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