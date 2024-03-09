Як обрати якісну та смачну сметану: господині дали корисні поради

Сметана користується популярністю у кулінарії для приготування різноманітних страв: супів, салатів, маринадів, а також вживається окремо. Проте не всі види сметани однакові.

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Деякі виробники додають до неї інгредієнти, які можуть погіршувати смакові якості та становити загрозу для здоров'я. Щоб не натрапити на неякісну сметану, треба її ретельно перевіряти. Телеграф розкриє секрет, як легко виявити такі домішки.

Як визначити якість сметани?

Цей тест надзвичайно простий. Просто нанесіть невелику кількість сметани на тильну сторону долоні. Зачекайте кілька хвилин.

Якщо сметана якісна, вона повністю увібреться в шкіру, залишивши лише невеликий жировий слід. Якщо ж у складі є додаткові інгредієнти, сметана не вбереться, а навіть може утворити липку плівку.

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Якісна сметана має приємний кисломолочний присмак, без сторонніх домішок. Її консистенція – густа, однорідна, без грудочок. Чим вища жирність сметани, тим густішою вона є.

Не купуйте сметану, якщо в її складі зазначені крохмаль, рослинні жири, консерванти, барвники чи інші додаткові інгредієнти. На упаковці обов'язково має бути чітко вказаний термін придатності. Сама ж упаковка має бути герметичною.

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