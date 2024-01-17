Щоб було стигле, а не зіпсоване: Як правильно вибирати авокадо

Як вибрати авокадо, щоб воно було стиглим і не гнилим

Авокадо – це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати в різних стравах. Однак, щоб отримати задоволення від його смаку, важливо вибрати стиглий плід.

Якщо ви хочете прискорити дозрівання авокадо, то можете покласти його в пакет з бананами або яблуками. Ці фрукти виділяють етилен, який сприяє дозріванню інших фруктів. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам вибрати стиглий авокадо і насолодитися його смаком, пише prostoway.

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Ось кілька порад, як вибрати стиглий авокадо:

Розмір. Не купуйте дуже великі авокадо, оскільки вони можуть бути переспілими. Найкраще вибирати фрукти вагою не більше 200 г.

Форма . Авокадо має бути грушоподібної форми, не більше 10 см завдовжки.

. Авокадо має бути грушоподібної форми, не більше 10 см завдовжки. Шкірка . Шкірка стиглого авокадо має бути темно-зеленою або чорною. Якщо шкірка зелена, то плід ще не дозрів.

. Шкірка стиглого авокадо має бути темно-зеленою або чорною. Якщо шкірка зелена, то плід ще не дозрів. М’якоть . Якщо натиснути на авокадо, то на ньому повинна залишитися вм’ятина. Якщо вм’ятина не утворюється, то плід ще не дозрів.

. Якщо натиснути на авокадо, то на ньому повинна залишитися вм’ятина. Якщо вм’ятина не утворюється, то плід ще не дозрів. Кісточка . Якщо авокадо стиглий, то кісточка легко відділяється від м’якоті.

. Якщо авокадо стиглий, то кісточка легко відділяється від м’якоті. Плодоніжка. Плодоніжка стиглого авокадо повинна бути зеленою та свіжою. Якщо вона суха, то плід перестиглий.

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