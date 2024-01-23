Як смачно приготувати квасолю: секретний інгредієнт, який покращить страву

Довгожителі кажуть, що почуватися здоровими їм допомагає збалансована дієта, яка передбачає споживання продуктів, що містять амінокислоти та антиоксиданти.

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Одним з таких продуктів є квасоля. Ця бобова культура, яка є хорошим джерелом білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Вона має безліч корисних властивостей для здоров'я.

Однак смачно приготувати квасолю – не легке завдання, щоправда, не для професійних кулінарів. Один зі способів приготувати квасолю смачно – є її запікання у соусі. Рецептом цієї страви поділилося видання Przyślij Przepis.

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Ця страва складається з простих інгредієнтів. Окрім того, до неї можна додавати будь-які ваші улюблені продукти.

А ще густий супервершковий соус для квасолі готується з невеличким секретом. Просто за 15-20 хвилин до закінчення варіння покладіть всередину 1-2 скибочки пшеничного хліба без скоринки. Він вбере зайву вологу, а соус стане густішим.

Як смачно приготувати квасолю

Підготуйте так продукти:

400 г сухої білої квасолі 300 г копченого бекону

2 банки помідорів

1 середня цибулина

4 зубчики часнику

4 великих лаврових листа

2 гвоздики

5-6 горошин запашного перцю

2 столові ложки вершків 30%

1 столова ложка сушеного майорану

1 столова ложка солодкого меленого перцю

1/2 чайної ложки гострого меленого перцю

сіль і чорний мелений перець – на смак

Олія – кілька столових ложок

Спосіб приготування:

Квасолю треба замочити у холодній воді за 12 годин до приготування.

Бекон наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковороді. Коли жир з м'яса почне розтоплюватися, додайте подрібнену цибулю і часник. Обсмажте все разом, помішуючи, приблизно 3-5 хвилин.

Злийте воду з-під квасолі, залийте свіжою водою, додайте лавровий лист, гвоздику і запашний перець. Поставте варитися. Коли вода закипить, додайте консервовані помідори та перемішайте. Варіть близько години на повільному вогні. При необхідності додайте трохи води.

Невелику частину квасолі треба висипати в миску і залити вершками. Перемішайте та влийте назад в каструлю, одночасно помішуючи.

Приправте сіллю, чорним меленим перцем, гострим і солодким перцем та розтертим майораном. Через 2-3 хвилини зніміть з вогню і негайно подавайте.

Подавати таку квасолю можна і на підсмаженому хлібі, або з половинками запеченої чи відвареної картоплі.

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