Як у Чистий четвер привабити в дім достаток та добробут: народні прикмети

2 травня християни східного обряду відзначають Чистий четвер. Це час, коли прості дії переплітаються з символізмом, надаючи звичним речам особливого значення.

З давніх часів наші пращури зберегли безліч прикмет та вірувань, пов’язаних з цим днем, які здатні привертати благополуччя та достаток. Команда UAportal разом з Апостроф підготували для вас кілька цікавих варіантів прикмет до Чистого четверга.

Народні прикмети та традиції, що обіцяють не лише чистоту в домівці, а й залучення багатства та злагоди в родину, можуть мати різну основу. Деякі побудовані на випадкових побутових ситуаціях, які можна помітити сьогодні, натомість інші засновані на цілеспрямованих справах, котрі варто виконати в цей день, щоб залучити щастя та злагоду в дім.

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Народні прикмети до Чистого четверга

В Чистий четвер існують особливі звичаї та вірування:

погано залишати немитий посуд чи не доводити до кінця весняне прибирання в цей день, адже це може потягти за собою ряд невдач упродовж року;

вважається, що відсутність генерального прибирання в цей день можна вилитись в те, що рік буде повний сварок та розбіжностей у родині;

під час весняного прибирання знаходження забутих предметів може бути вісником майбутньої удачі;

існує повір’я, що якщо в цей день тричі підрахувати гроші вдома, то це принесе фінансовий добробут на цілий рік;

щоб залучити в дім гроші, рекомендується покласти кілька монет у воду перед тим, як мити підлогу;

якщо зайти в річку до пояса вранці в Чистий четвер, то можна очиститися від усіх невдач;

той, хто позичає або дає в борг гроші в цей день, ризикує привернути до сім’ї неприємності та фінансові труднощі;

якщо в Чистий четвер погода ясна та сонячна, це віщує теплу весну, а дощовий день може означати прохолодну погоду аж до літа.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити у передвеликодні та святкові дні, щоб у домі водилися гроші.

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