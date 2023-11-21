Як усунути сирість та плісняву простим та ефективним засобом: треба тільки два інгредієнти

Наявність цвілі на наших стінах свідчить про занадто вологе середовище, що не дуже корисно для здоров'я. Тому такі проблеми треба вирішувати якомога швидше.

Відео дня

Щоб боротися з вологістю і насолоджуватися приємним навколишнім середовищем, видання Sante Plus запропонувало вам ефективні та екологічні поради. Для цього треба мінімум інгредієнтів.

Читайте також: 3 поради, як прибрати запотівання дзеркала у ванній

Якщо проблема особливо серйозна, перш ніж взятися до очищення плісняви, краще звернутися за допомогою до професіонала. Пліснява може бути причиною проблем зі здоров'ям, особливо алергії. Якщо площа, що підлягає обробці, не така вже й велика, все одно обов'язково захистіть себе рукавичками, захисними окулярами та маскою для обличчя.

Приготуйте розчин води та білого оцту. Для цього візьміть одну частину білого оцту на три частини води, потім потріть почорнілі місце цим розчином за допомогою щітки з жорсткою щетиною. Промийте вологою ганчіркою і дайте висохнути.

Альтернативно, ви можете приготувати спрей з води та білого оцту, щоб розпорошити його на стіну та залишити на ніч. Наступного дня протріть стіну вологою губкою, потім витріть стіну сухою тканиною.

Один із найкращих способів — добре провітрювати будинок. Хороша вентиляція допоможе видалити всю вологість, що утворюється в результаті вашої повсякденної діяльності та сприяє утворенню цвілі на стінах. Тому важливо провітрювати будинок, просто відкриваючи вікна, без необхідності купувати осушувач. Однак останнє залишається практичним у подібних випадках.

Також перевірте наявність мікроскопічних грибків навколо віконних рам або стелі у ванній кімнаті.

Щоб зменшити тепловтрати та покращити ізоляцію, можна встановити склопакети з двома шарами скла. Також залиште дренажні отвори відкритими, щоб забезпечити вихід вологого повітря. Звичайно, ви можете закрити їх за власним бажанням.

Крім цього, можна придбати осушувач, який видалятиме надмірну вологу, а потім, як тільки цей надлишок буде усунений, він підтримуватиме ідеальний рівень вологості. Ви також можете скористатися ефектом осушування деяких кімнатних рослин.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!