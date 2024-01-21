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Як усунути неприємний запах від сидінь в салоні авто: дієві способи

Ігор Романько

Як позбавитися від поганого запаху від сидінь у салоні авто

Автомобільні сидіння, особливо з текстильною оббивкою, мають властивість вбирати запахи з салону. Це може бути запах палива, вихлопів, сигаретного диму, домашніх тварин і т.д., який може перетворитися на відвертий сморід.

На щастя, існує кілька способів прибрати неприємний запах з автомобільних сидінь. Обидва способи ефективні, але вони мають свої переваги та недоліки, пише OBOZREVATEL.

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Кока-кола – це більш агресивний засіб, який може пошкодити оббивку сидінь, якщо використовувати його занадто часто. Тому її краще використовувати для разового очищення, наприклад, якщо в салоні з'явився сильний запах.

Оцет – це більш щадний засіб, який можна використовувати частіше. Він не пошкодить оббивку сидінь і не залишить після себе розводів. Однак він може залишити легкий запах оцту, який не всім може сподобатися.

Вибір способу залежить від ваших індивідуальних потреб та переваг.

Спосіб 1: Кока-кола

Для цього вам знадобиться:

  • 250 мл кока-коли
  • Половина ковпачка рідкого прального засобу або рідини для миття посуду

Інструкція:

  1. Перелийте кока-колу в пляшку з розпилювачем.
  2. Додайте половину ковпачка рідкого прального засобу або рідини для миття посуду.
  3. Ретельно перемішайте.

Спрей готовий. Розпиліть його по всьому салону, не промачуючи поверхні. Спрей не залишить розводів та липкого нальоту і повністю усуне поганий запах.

Спосіб 2: Оцет

Ще один спосіб, який можна використовувати – це оцет.

Інструкція:

  1. Вранці, після того, як ви приїдете на роботу, налити у відкриту ємність чашку дистильованого білого оцту.
  2. Залиште його стояти без кришки на весь робочий день.
  3. Ввечері провітріть авто.

Випаровування оцту допоможуть усунути всі сторонні запахи з салону.

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