Як доглядати за фікусом, щоб він красиво кустився у горщику

Фікус – це популярна кімнатна рослина, яка може прикрасити будь-який інтер'єр. Однак для того, щоб фікус добре ріс і розвивався, його необхідно регулярно обрізати. Обрізка допомагає фікусу формуватися, а також стимулює зростання нових пагонів і листя.

Відео дня

Обрізку фікуса слід проводити в період, коли рослина прокидається і починає активно рости. Цей період зазвичай припадає на весну або раннє літо, пише ukr.media.

Читайте також: Очищають та зволожують повітря: 5 рослин-антиалергенів

Перед обрізанням необхідно уважно оглянути рослину. На стовбурі фікуса можна побачити білі точки – це бруньки, з яких з'являються нові пагони. Обрізати фікус потрібно між двома вузлами, на межі між одерев'янілою і частково одерев'янілою частиною стовбура.

Зрізаний живець можна використовувати для розмноження фікуса. Для цього його потрібно поставити у воду або в субстрат.

Після обрізки фікус може трохи ослабнути, тому важливо забезпечити йому належний догляд. Рослину слід регулярно поливати і підгодовувати.

Нагадаємо, ми вже писали, які рослини можуть рости у тіні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!