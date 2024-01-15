Як доглядати за грошовим деревом, щоб крона була пишною: прості поради

Грошове дерево, або товстянка – це популярна невибаглива рослина, яка часто використовується для декорування інтер'єру. Однак, якщо не дотримуватися певних правил догляду, крона грошового дерева може вирости нерівною і негарною.

Відео дня

Щоб цього уникнути, необхідно формувати крону рослини з молодої кущі. Для цього потрібно акуратно відщипнути два верхні листки. Можна відщипнути і більше, але важливо залишити на кінці гілки два найбільші листки, пише prostoway.

Також читайте: Чим натерти орхідею, аби вона "ожила": простий спосіб з алое

Якщо крона грошового дерева вже досягла дорослого віку, її також можна сформувати. Для цього потрібно вкоротити гілки, залишивши на кожній не менше двох листків.

Формування крони грошового дерева можна проводити в будь-який час року, але найкраще це робити навесні або восени, коли рослина знаходиться в стадії активного росту.

Ось кілька порад, які допоможуть вам правильно сформувати крону грошового дерева:

Формуйте крону регулярно, щоб уникнути появи негарних "пеньків".

Не відщипуйте або не вкорочуйте занадто багато листків, щоб не пошкодити рослину.

Не забудьте підгодувати грошове дерево після формування крони, щоб воно могло відновитися.

Виконуючи ці прості правила, ви зможете виростити красиве і здорове грошове дерево, яке буде радувати вас своїм зовнішнім виглядом.

Дізнайтеся, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!