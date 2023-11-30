Як удобрювати кімнатні рослини за допомогою рису: садівники назвали три способи

Як стимулювати зростання улюблених рослин? Звичайно, щоб досягти гарного цвітіння, необхідно враховувати низку факторів, зокрема й підживлення.

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Як пише Sante, є також деякі натуральні продукти, які творять чудеса з нашими рослинами, роблячи їх більш витривалими, сильними та здоровими. Чи знаєте ви, наприклад, що рис має корисні та енергетичні властивості для здоров'я рослин? Справді, цей злак дуже багатий на крохмаль – важливий елемент для кращого зростання.

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Три способи використання рису для підживлення рослин

Ось як ви можете використовувати рис, щоб змусити ваші рослини квітнути та рости:

1. Як добриво в горщику. Тут йдеться про добриво з повільним вивільненням: це означає, що крохмаль в рисі буде вивільнятися поступово. При поливі рослин зерна рису почнуть набухати та виділяти у ґрунт крохмаль. Також при кожному поливі ґрунт наповнюватиметься поживними речовинами завдяки рису.

Для цього вам потрібна одна столова ложка рису на великий горщик. Якщо менший, достатньо половини ложки. Розсипте рисові зерна навколо стебла рослини, утворюючи навколо неї коло. Для більш ефективної дії за допомогою ложки перемішайте рис із землею на поверхні.

2. Як фонове добриво. Ця форма застосування також діє повільно. Рис потрібно вносити раз на два місяці: не бійтеся, що субстрат буде сповнений рисових рослин. Ви повинні знати, що рис, який ми споживаємо, піддається очищенню, тому він не може прорости.

У велику каструлю насипте на дно родючий ґрунт і додайте дві столові ложки рису. Змішайте два інгредієнти так, щоб на дні утворилася однорідна суміш. Ви помітите, що рисові зерна набувають зернистої або порошкоподібної консистенції, схожої на перліт.

Потім підготовлений грунт пересипте у горщик, в який будете пересаджувати рослину. За потреби додайте ще чистого грунту. У цьому випадку, крім добрив, рис полегшить дренаж рослини.

3. Використовуйте рисову воду. На відміну від попередніх методів, рисова вода діятиме як швидкодіюче добриво. Цей метод рекомендується для рослин, яким потрібно швидко відновити поживні речовини. Ви повинні застосовувати його один раз на тиждень протягом 15 днів, і ви помітите явну різницю в зростанні вашої рослини.

Насипте пів склянки білого рису в 1,5-літрову пластикову пляшку, залийте водопровідною водою до повного наповнення пляшки. Накрийте кришкою і перемішайте, щоб крохмаль вивільнився, потім залиште на пів години. Після цього часу він залишиться у вигляді білуватої рідини і стане чудовим добривом для ваших рослин. Застосовуйте шляхом поливу.

Дізнайтеся від експертів деякі поради щодо ефективного поливу кімнатних рослин взимку, адже в холодну пору року квіти потребують особливого догляду.

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