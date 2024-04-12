Як удобрити землю без хімії, щоб вона більш родючою, ніж чорнозем

Мрієте про багатий урожай екологічно чистих овочів та фруктів? Не поспішайте купувати хімічні добрива! Існує безліч способів покращити родючість ґрунту без шкоди для довкілля.

Використовуючи ці прості методи з сайту kremen.today, ви зможете зробити ваш ґрунт більш родючим і отримати щедрий урожай екологічно чистих продуктів.

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Ось 5 простих та ефективних методів:

1. Компостування:

Перетворіть органічні відходи (бур'яни, листя, зіпсовані овочі та фрукти) на корисне добриво.

Складіть компостну купу або використовуйте спеціальний резервуар.

Періодично поливайте компост і чекайте від кількох тижнів до кількох років (залежно від сировини), поки він не перебродить.

Готовий компост має запах та колір землі.

2. Сидерати:

Посійте сидерати (ячмінь, амарант, соняшник, календула, ріпак, гірчиця, бобові).

Їх довгі корені розпушують землю, "витягують" корисні речовини з глибини та утримують їх у верхніх шарах.

Зрізані сидерати можна використовувати для одержання гумусу.

3. Солома:

Додайте солому в ґрунт на глибину щонайменше 10 см.

1 тонна соломи містить стільки ж корисних речовин, як і 3 тонни гною.

Солома робить ґрунт більш пухким, покращує його структуру.

4. "Відпочинок" для землі:

Залишайте ділянку під паром, щоб вона відновила свою родючість.

Свіжий дерн накопичує органічні речовини без внесення добрив.

5. Мульчування:

Вкрийте ґрунт скошеною травою, опалим листям, соломою або компостом.

Мульчування захищає ґрунт від виснаження, покращує його структуру і родючість.

Пам'ятайте, що здоров'я ґрунту – це запорука здоров'я ваших рослин!

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