Як прибрати подряпини з дерев'яних меблів та пофарбувати кавою або йодом

З часом дерев'яні меблі зношуються, але не обов'язково їх позбуватися. Існує кілька порад щодо видалення подряпин, невеликих дефектів, зберігши естетику меблів.

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При використанні правильних продуктів та матеріалів дрібні подряпини можуть легко зникнути. Щоб отримати потрібні результати, виконуйте поради видання Sante Plus.

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Крок 1: Очистіть деревину.

Перше, що потрібно зробити, це правильно очистити уражену поверхню.

У 3-літровому відрі теплої води розведіть столову ложку миття посуду і ретельно все перемішайте. Змочіть у ньому чисту безворсову тканину, а потім максимально відіжміть її, бо вам потрібно буде лише змочити подряпану ділянку. Після цього все, що вам потрібно зробити, це протерти тканиною подряпини та потертості Обов'язково завжди періть та добре віджимайте тканину, щоб не пошкодити дерев'яну поверхню. Перш ніж розпочинати ремонт, дайте миючого засобу подіяти на дерев'яні меблі, а потім промийте її губкою. Дайте йому висохнути протягом кількох хвилин.

Пам'ятайте, що дерево – це одна з поверхонь, яку в жодному разі не можна чистити харчовою содою.

Крок 2: Реставрація дерев'яних меблів.

Після того, як меблі будуть очищені, приготуйте чашку чорного чаю, який використовуватиметься для посилення деревних тонів.

Залийте пакетик чорного чаю на кілька хвилин окропом. Якщо відтінок ваших меблів особливо темний, вам слід замочувати чайний пакет довше, щоб отримати відповідний колір. Візьміть ватний тампон, занурте його в чорний чай і проведіть їм по місцях, схильних до подряпин і потертостей.

Крім того, щоб запобігти появі більшої кількості плям, ніж необхідно, не допускайте попадання чорного чаю на область навколо подряпаної ділянки.

Крок 3. Відполіруйте дрібні подряпини.

Для усунення невеликих подряпин на поверхні змішайте лимонний сік та оливкову олію в неглибокій ємності, а потім змочіть м'яку тканину. Протріть це місце, доки подряпина не зникне.

Олія солодкого мигдалю та білий оцет – ще одне відмінне поєднання для полірування дерев'яних меблів.

Як пофарбувати подряпини на дереві?

Якщо ви зіткнулися з подряпинами, які забарвлюють деревину, але ви не можете відчути їх кінчиками пальців, ви можете пофарбувати їх такими інгредієнтами, як кавова гуща, йод або навіть маркери.

Як і чорний чай, кавова гуща надає відтінку темних меблів. Опустіть ватний тампон у вологу кавову гущу і проведіть ним по подряпинах. Залиште інгредієнт на 15 хвилин або більше, потім висушіть ділянку сухою тканиною.

Щоб зберегти меблі з оздобленням з червоного дерева, змочіть ватний тампон йодом, а потім протріть їм подряпані ділянки.

Якщо це світле дерево, змочіть ватний тампон сумішшю рівних частин побутового спирту та йоду, потім протріть ділянку до повного зникнення слідів.

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