Як прибрати шерсть домашніх тварин з дивана: 5 ефективних порад

Втомилися від шерсті домашніх тварин на дивані? Не хвилюйтесь, адже є прості способи позбутися її! Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти чистоту в домі.

Дотримуючись цих простих порад з сайту ТСН, ви зможете легко позбутися шерсті домашніх тварин на дивані та зберегти чистоту в своєму домі.

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1. Пилососьте регулярно

Це найпростіший і найефективніший спосіб позбутися шерсті.

Використовуйте пилосос з потужною силою всмоктування та насадкою-щіткою, щоб дістатися до всіх куточків дивана.

Не забудьте пропилососити подушки та інші м'які частини дивана.

2. Використовуйте спеціальні інструменти

Існують липкі валики, щітки для меблів та інші інструменти, які спеціально розроблені для видалення шерсті.

Ці інструменти дуже зручні та прості у використанні.

Ви можете використовувати їх перед приходом гостей або для швидкого чищення невеликих ділянок.

3. Застосуйте домашні засоби

Гумові рукавички або волога губка допоможуть вам зібрати шерсть з дивана.

Просто надіньте рукавичку або змочіть губку і проведіть нею по дивані.

Шерсть прилипне до гумової або вологої поверхні.

4. Спробуйте оцет

Змішайте 60 мл оцту, 177 мл теплої води та 1 столову ложку засобу для миття посуду.

Перелийте суміш у розпилювач і розпорошіть на диван.

Протріть диван чистою ганчіркою, щоб зібрати шерсть.

5. Доглядайте за вихованцем

Регулярно розчісуйте свою тварину, щоб видаляти шерсть, яка збирається на ній.

Це допоможе зменшити кількість шерсті на дивані та в інших місцях вашого будинку.

Ви можете використовувати щітку для догляду за вихованцем або спеціальну рукавичку.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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