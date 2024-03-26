Як прибрати плями від помади з одягу: дієвий лайфхак

Жінки мінливі: то шукають стійку помаду, то намагаються вивести її з одягу.

Відео дня

Якщо ви випадково забруднили улюблений одяг помадою, не панікуйте! Головне - діяти швидко, не даючи пігменту вбратися в тканину. Про це пише irishxeminer.

Читайте також: Як видалити плями від чорниці з одягу: корисні поради та альтернативні методи

Ось простий, але ефективний лайфхак:

Візьміть кубик льоду. Протріть ним пляму від помади. Це заморозить косметичний засіб. Обережно видаліть застиглу помаду ножем або скребком. Виперіть річ у пральній машині. Дайте їй висохнути на повітрі.

Цей метод також може бути корисним для видалення з одягу воску від свічки.

Ось кілька додаткових порад:

Не тріть пляму, адже це може її розмазати.

Не використовуйте гарячу воду, адже це може закріпити пігмент на тканині.

Перед пранням протестуйте засіб для виведення плям на непомітній ділянці одягу.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести плями від фарби для волосся з одягу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!