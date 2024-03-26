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Як прибрати плями від помади з одягу: дієвий лайфхак

Ціхоцька Марія

Як прибрати плями від помади з одягу: дієвий лайфхак

Жінки мінливі: то шукають стійку помаду, то намагаються вивести її з одягу.

Якщо ви випадково забруднили улюблений одяг помадою, не панікуйте! Головне - діяти швидко, не даючи пігменту вбратися в тканину. Про це пише irishxeminer.

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Ось простий, але ефективний лайфхак:

  1. Візьміть кубик льоду.
  2. Протріть ним пляму від помади. Це заморозить косметичний засіб.
  3. Обережно видаліть застиглу помаду ножем або скребком.
  4. Виперіть річ у пральній машині.
  5. Дайте їй висохнути на повітрі.

Цей метод також може бути корисним для видалення з одягу воску від свічки.

Ось кілька додаткових порад:

  • Не тріть пляму, адже це може її розмазати.
  • Не використовуйте гарячу воду, адже це може закріпити пігмент на тканині.
  • Перед пранням протестуйте засіб для виведення плям на непомітній ділянці одягу.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести плями від фарби для волосся з одягу.

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