Як зварити гречку, щоб вона виходила розсипчастою як у бабусі: простий лайфхак

Щоб ваша гречана каша стала не лише корисною, але й смачною, здобуття деяких кулінарних навичок може виявитися вельми корисним. Досвідчені господині рекомендують додати до крупи один неочікуваний інгредієнт, який зробить ваш гарнір розсипчастим і прикрасить його приємним рожевим відтінком.

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Спробуйте цей простий рецепт від господарок, і ваша гречана каша завжди буде вражати смакові рецептори своєю неповторною ароматною палітрою, пише prostoway. Ось як це зробити:

Пам'ятайте, що для варіння гарнірів потрібно враховувати деякі тонкощі, які допоможуть зробити смак страви ще кращим.

Додайте до крупи 0,5 ч. ложки соди і 0,5 ч. ложки солі. Це важливий крок, який зробить вашу гречку ніжною та рожевою, не розварюючи її занадто дуже. Врахуйте ці пропорції для дволітрової каструлі.

Покладіть крупу у киплячу воду і вже через кілька хвилин додайте сіль та соду. В результаті гречка матиме чудовий червоний відтінок та вишуканий смак. Не переймайтеся щодо присмаку соди — його не буде відчутно у готовому блюді.

Раніше ми писали про те, як зварити гречку всього за 3 хвилини.

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