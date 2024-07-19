Як врятувати надто солодке варення: перевірені способи

Зрозуміло, що варення має бути солодким, проте іноді цукру виявляється надто багато. У таких випадках споживання продукту стає неприємним, тому важливо ретельно контролювати кількість цього підсолоджувача.

Але якщо ви вже приготували джем і він вийшов пересолодженим, не поспішайте його викидати. Експерти радять просте рішення: або зменшити кількість надлишкового інгредієнта, або компенсувати недостачу іншого. Про це пише ТСН.

Ви не зможете видалити зайвий цукор з готового варення, тому потрібно буде його розбавити чимось менш солодким.

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Часто виручає додавання нової порції такого ж варення, але приготованого без цукру або з мінімальною його кількістю.

Якщо у вас немає можливості зварити нову порцію або ви не бажаєте витрачати час, є й інші методи.

Наприклад, можна зменшити солодкість джему, додавши в нього трохи кислоти, такої як лимонна. Іноді достатньо просто додати невелику кількість води.

І ще один найпростіший варіант – використовувати меншу кількість варення, яке вийшло надто солодким або подавати його з напоями, які не містять цукру.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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