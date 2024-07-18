Вистачить на всю зиму: рецепт квашених у відрі огірків

Квашені огірки - це не просто хрустка закуска, а й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Приготування їх у відрі дозволяє заготовити значну кількість, щоб насолоджуватися цим смаком протягом всієї зими. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Огірки свіжі - 5 кг

Часник - 1 головка

Кріп (парасольки та зелень) - 5 шт. та 50 г

Хрін (листя) - 4 шт.

Смородина (листя) - 5 шт.

Вишня (листя) - 5 шт.

Лавровий лист - 5 шт.

Перець чорний горошком - 1 ст. л.

Для розсолу:

Вода - 3 л

Сіль кам'яна - 200 г

Приготування:

Підготовка огірків: Ретельно промийте свіжі огірки й обріжте кінчики. Замочіть їх у холодній воді на 3-4 години, щоб вони стали більш хрусткими. Приготування розсолу: У велику каструлю налийте воду і доведіть до кипіння. Додайте сіль і грійте, помішуючи, до повного розчинення. Дайте розсолу охолонути до кімнатної температури. Підготовка спецій: Листя хрону, вишні, смородини та кріп добре промийте. Часник розділіть на зубчики та очистіть. Підготовка відра: Добре помийте відро та обдайте його окропом. На дно відра викладіть частину кропу, листя зелені, часнику, лаврових листків і перцю горошком. Укладання огірків: На зелень щільно шарами викладіть огірки, чергуючи їх з зеленню, часником і перцем горошком. Залийте огірки охолодженим розсолом, щоб вони були повністю покриті рідиною. Квашення: Зверху на огірки покладіть велику тарілку, а на неї - гніт (може бути трилітрова банка з водою), щоб овочі не спливали. Залиште їх на 2-3 дні при кімнатній температурі, щоб розпочався процес бродіння. Зберігання: Коли огірки стануть готовими (через 2-3 тижні), перенесіть їх у прохолодне місце - підвал або холодильник.

Корисні поради:

Для хрустких огірків обирайте свіжі, тверді й невеликі плоди. Огірки більшого розміру будуть м'якшими.

Обов'язково зріжте кінчики огірків, адже ця частина овоча містить фермент, який сприяє розм'якшенню.

Щільно укладайте огірки, щоб всі вони помістилися у відрі.

Не використовуйте йодовану сіль для приготування розсолу.

Для більш насиченого смаку можна додати до розсолу трохи цукру, гірчиці, естрагону або інших спецій за вашим смаком.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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