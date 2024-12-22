Як сорти мандаринів найсолодші та як їх розпізнати

Знайти солодкі мандарини в магазині — справжня удача. Дехто звертає увагу на колір шкірки, інші орієнтуються на розмір. Однак, щоб придбати смачні та соковиті плоди без кісточок, варто знати кілька важливих нюансів.

Сорти найсолодших мандаринів

Солодкість мандаринів залежить від їхнього сорту, місця вирощування та часу збору врожаю. Про це пише Уніан.

Ось найсмачніші з них:

Клементин: Гібрид апельсина і мандарина, родом з Алжиру. Яскраво-помаранчеві плоди з приплюснутими верхівками відомі своєю соковитістю та солодким смаком. Їх вирощують у Марокко, Іспанії, Італії та Алжирі, а на прилавках вони з’являються з жовтня.

Муркотт (Медовий мандарин) : Гібрид мандарина і танжерина, популярний завдяки своєму насиченому солодкому смаку. Однак ці мандарини менш соковиті та містять багато кісточок. Їх привозять з різних країн, а продають із листопада.

: Гібрид мандарина і танжерина, популярний завдяки своєму насиченому солодкому смаку. Однак ці мандарини менш соковиті та містять багато кісточок. Їх привозять з різних країн, а продають із листопада. Уншіу (Сатсума): Родом із Китаю, часто імпортується з Грузії. Має приплюснуту форму, матову та трохи горбисту шкірку, яка легко відділяється. М’якоть — м’ясиста, солодка з легкою кислинкою, майже без кісточок. Доступний з середини грудня.

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Мандарини, вирощені в теплому кліматі, як правило, солодші за ті, що дозрівали в прохолодних умовах.

Як визначити солодкі мандарини на вигляд

Окрім сорту, є кілька зовнішніх ознак, які допоможуть обрати найсолодші фрукти:

Шкірка: Вона повинна бути чистою, без ушкоджень, вм’ятин або плям. Яскраво-помаранчева шкірка зазвичай свідчить про солодкість, хоча й жовті сорти можуть бути солодкими. Вага: Вибирайте фрукти за вагою, а не за розміром. Маленькі, але важкі мандарини містять більше соку, а отже, солодші. "Попка" мандарина (місце, де кріпилося стебло): Якщо вона темного кольору, це означає, що плід зняли стиглим.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стиглий і солодкий гранат.

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