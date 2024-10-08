Як зберегти кабачки свіжими до весни: простий лайфхак

Якщо ви не можете зберегти кабачки більше ніж кілька місяців, пропонуємо скористатися порадою від досвідчених городників.

Цей простий лайфхак дозволить зберегти їх свіжими аж до весни. Про це пише ТСН.

Лайфгак, як зберегти кабачки свіжими до весни

Дочекайтеся поки кабачки повністю визріють на кущах, і їхня шкірка стане твердою та щільною.

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Зріжте плоди, залишивши плодоніжку довжиною щонайменше 5-7 сантиметрів, щоб знизити ймовірність загнивання овочу.

Щоб захистити кабачки від гнилі, після збору врожаю обробіть їх біопрепаратом, який містить сінну паличку.

Також важливо зберігати кабачки у ящиках з отворами, наприклад, пластикових, розмістивши їх хвостиками догори. Це допоможе значно подовжити термін їх зберігання.

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