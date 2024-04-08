Як зібрати зайвий жир з супу: лайфхак від господинь
Навіть найсмачніший суп може зіпсувати завелика кількість жиру. Відео користувача TikTok davidgantz2 розкриває простий, але ефективний метод видалення зайвого жиру з бульйону за допомогою ополоника та льоду. Цей лайфхак допоможе вам зробити вашу першу страву ще більш смачною та корисною.
Що вам знадобиться:
- Металевий ополоник
- Кубики льоду
Інструкція:
- Заморозьте ополоник: Перед приготуванням бульйону або супу покладіть металевий ополоник в морозилку на деякий час.
- Додайте лід: Коли перша страва буде майже готова, дістаньте ополоник з морозилки і заповніть його кубиками льоду.
- Видаліть жир: Опустіть нижню частину ополоника в суп, але не глибоко, щоб гаряча рідина не потрапила в нього. Проведіть дном ополоника по поверхні супу. Холодний метал "прихопить" жир.
- Повторіть: Вийміть ополоник, обітріть його серветкою і повторіть процедуру, проводячи дном по поверхні супу, поки не видалите весь зайвий жир.
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Переваги цього методу:
- Простий та зручний
- Не потребує спеціальних інструментів
- Ефективно видаляє жир
- Зберігає смак та аромат бульйону
Спробуйте цей лайфхак і насолоджуйтесь смачною та корисною першою стравою!
Порада:
- Для кращого результату використовуйте металевий ополоник з товстим дном.
- Замість кубиків льоду можна використовувати заморожені ягоди або фрукти.
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